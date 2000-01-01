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emer.gov.kz 02.01 08:04   MIGnews.com

ЧП в Казахстане: 9 человек погибли при обрушении дома

В расположенном в Карагандинской области Казахстана поселке Шахан рухнула часть многоэтажного жилого дома. В результате чрезвычайного происшествия погибли, по последним данным, 9 человек. Двое пострадавших госпитализированы. В первые часы после трагедии из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе, двое детей.

Сообщение об обрушении части здания поступило на пульт экстренных служб поздно вечером 1 января, передает ТАСС. На место происшествия были направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжаются. На месте происшествия работают около 280 человек — спасатели, сотрудники полиции, медики. В спасательных работах задействована тяжелая военная техника. Причина происшествия устанавливается.
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