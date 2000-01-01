03.01 06:19 MIGnews.com

Полицию обвиняют в расизме за проверки мигрантов в Новый год

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Германская Партия зеленых обвинила полицию Кельна в расизме при обеспечении правопорядка во время новогодних гуляний в городе. Лидер политического движения Симоне Петер раскритиковала правоохранителей за то, что те целенаправленно проверяли мигрантов, применив так называемое расовое профилирование подозреваемых."Встает вопрос, насколько законным было проверять и частично ограничивать в передвижении 1000 человек только на основе их внешнего вида", — заявила она изданию Rhenische Post.Спикер "зеленых" по вопросам миграционной политики в Бундестаге Фолькер Бек также скептически отметил, что "применяемые полицией меры должны основываться на поведении отдельного человека, а не на его идентичности"."Иное поведение противоречит антирасистской конвенции ООН", — добавил он.Полиция Кельна, которая в новогоднюю ночь была серьезно усилена, чтобы не допустить повторения прошлогодних беспорядков с участием сотен приезжих, эти обвинения отвергает.