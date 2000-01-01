02.01 21:11 MIGnews.com

Египтяне уничтожили 12 туннелей из Синая в сектор Газа

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Вооруженные силы Египта обнаружили и уничтожили 12 туннелей контрабандистов, связывающих сектора Газа с Синайским полуостровом.Об этом 2 января сообщили СМИ со ссылкой на пресс-секретаря египетской армии Тамера аль-Рифайе. По его информации подземные ходы были обнаружены на севере Синайского полуострова, хотя, как именно они были разрушены, не отмечается.Ранее в этот же день ХАМАС опубликовал доклад, в котором было сказано, что за последний год при рытье туннелей как в Египет, так и в Израиль умер 21 его член. В частности, четверо боевиков погибли во время затопления туннеля египетской армией.