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В результате мятежа в бразильской тюрьме погибли 60 человек | Фото: Alexander C. Kafka/Flickr02.01 19:51   MIGnews.com

Мятеж в бразильской тюрьме: погибли 60 человек

Около 60 человек были убиты при подавлении восстания заключенных в бразильской тюрьме Анисио Жобим, приводит Globo сообщение секретаря местной службы безопасности Серхио Фонтеса.

Учреждение расположено в восьми километрах от федеральной трассы BR 174, соединяющей города Манау и Боа Вишта. Мятеж начался днем 1 января. По предварительным данным, начало беспорядкам положили столкновения между несколькими группировками осужденных.

Попытка силовиков успокоить восставших не увенчалась успехом. Кроме того, несколько вооруженных заключенных взяли в заложники 12 сотрудников тюрьмы и продержали их около 17 часов.

Во время операции по освобождению, заключенные выкинули на площадку тюрьмы перед полицией четыре обезглавленных тела. Пока непонятно, заключенные это или сотрудники полиции. По словам местных силовиков, восстание удалось подавить, однако число жертв может вырасти.

Ранее сообщалось о том, что в Бахрейне при штурме тюрьмы вооруженные люди убили двоих полицейских и по меньшей мере десять заключенных были освобождены.
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