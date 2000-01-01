02.01 18:05 MIGnews.com

Среди задержанных в Стамбуле нет самого стрелка

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Нападавший на ночной клуб Reina в Стамбуле все еще не найден, его нет среди восьми задержанных по делу о теракте, передает Associated Press.Ранее сообщалось, что по делу задержаны 8 человек.Кроме того, по сообщениям источников, в совершении теракта в Стамбуле полиция подозревает гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой “Исламское государство”, которая взяла на себя ответственность за произошедшее.В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы.