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Среди задержанных в Стамбуле нет самого стрелка 02.01 18:05   MIGnews.com

Среди задержанных в Стамбуле нет самого стрелка

Нападавший на ночной клуб Reina в Стамбуле все еще не найден, его нет среди восьми задержанных по делу о теракте, передает Associated Press.

Ранее сообщалось, что по делу задержаны 8 человек.

Кроме того, по сообщениям источников, в совершении теракта в Стамбуле полиция подозревает гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой “Исламское государство”, которая взяла на себя ответственность за произошедшее.

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы.
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