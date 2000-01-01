02.01 16:30 MIGnews.com

Тройной теракт в Багдаде: погибли более 40 человек

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Тройной теракт в Багдаде унес жизни более 40 человек, десятки ранены, сообщает РИА Новости. Как стало известно, взрывы прогремели на площади в районе Мадинат-эс-Садр, где проживают шииты, в районе больницы в том же районе и в центральной части Багдада также у больницы. Общее число погибших и пострадавших на данный момент составляет 113 человек, сообщает источник в полиции. Однако эта цифра может возрасти.Ответственность за жизни людей взяли на себя террористы группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), которая на сегодняшний день является одной из главных угроз безопасности в мире.