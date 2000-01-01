02.01 16:01 MIGnews.com

21 жена Гоэля Рацона подала иск к государству Израиль

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывшие жены секс-гуру Гоэля Рацона подали совместный иск к государству Израиль.Рацон имеет 40 детей от нескольких жен. Он и жены жили в отдельном доме в Тель-Авиве. Рацон создал вокруг себя ауру целителя, мага и повелителя потусторонних сил среди представителей своего многочисленного семейства. Он активно пользовался этим, в том числе для того, чтобы изнасиловать 14-летнюю сестру одной из своих жен.Рацон признан виновным в 15 случаях сексуальных преступлений против своих жен. Окружной суд Тель-Авива приговорил главу секты Гоэля Рацона к 30 годам тюремного заключения.21 жена Рацона утверждает, что представителям правоохранительной системы и государства было известно о культе и о безобразиях, творимых гуру, но адекватных мер к нему не применили. По утверждению жен, властям было известно о преступлениях Рацона минимум с 2000 года. Рацон был осужден в октябре 2014 года.