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21 жена Гоэля Рацона подала иск к государству Израиль 02.01 16:01   MIGnews.com

21 жена Гоэля Рацона подала иск к государству Израиль

Бывшие жены секс-гуру Гоэля Рацона подали совместный иск к государству Израиль.

Рацон имеет 40 детей от нескольких жен. Он и жены жили в отдельном доме в Тель-Авиве. Рацон создал вокруг себя ауру целителя, мага и повелителя потусторонних сил среди представителей своего многочисленного семейства. Он активно пользовался этим, в том числе для того, чтобы изнасиловать 14-летнюю сестру одной из своих жен.

Рацон признан виновным в 15 случаях сексуальных преступлений против своих жен. Окружной суд Тель-Авива приговорил главу секты Гоэля Рацона к 30 годам тюремного заключения.

21 жена Рацона утверждает, что представителям правоохранительной системы и государства было известно о культе и о безобразиях, творимых гуру, но адекватных мер к нему не применили. По утверждению жен, властям было известно о преступлениях Рацона минимум с 2000 года. Рацон был осужден в октябре 2014 года.
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