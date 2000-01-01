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По подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человек | Фото: Thinkstock02.01 15:17   MIGnews.com

По подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человек

Стражи порядка Турции задержали восьмерых человек, вероятно, причастных к террористическому акту в ночном клубе Reina, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Подробной информации о личностях задержанных пока не приводится.

При этом за последнюю неделю власти Турции провели целый ряд задержаний предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.
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