02.01 15:17 MIGnews.com
По подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человек
Стражи порядка Турции задержали восьмерых человек, вероятно, причастных к террористическому акту в ночном клубе Reina, сообщают в понедельник турецкие СМИ.
Подробной информации о личностях задержанных пока не приводится.
При этом за последнюю неделю власти Турции провели целый ряд задержаний предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.
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