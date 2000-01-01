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фото из соцсети 02.01 14:40   MIGnews.com

В Сети появились фото стамбульского территориста

В Интернете появились фото предполагаемого стамбульского террориста. Во время расстрела посетителей ночного клуба его зафиксировала камера видеонаблюдения.

Личность нападавшего установить пока не удалось, изображение не очень хорошего качества.




Ранее СМИ сообщали, что атаку мог совершить выходец из Узбекистана или Киргизии. При этом некоторые зарубежные издания публикуют другие фото, на которых лицо подозреваемого видно отчетливо.

Уже известно, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ – запрещена в РФ). Согласно ее заявлению, "воин халифата нанес удар по христианам, которые отмечали свой отступнический праздник".

Среди жертв — россиянка. Это подтвердили в генконсульстве РФв Стамбуле, но имя женщины пока не сообщают. Всего в результате атаки погибли 39 человек.
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