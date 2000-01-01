Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Иерусалим: на телах погибших девочек найдены следы насилия 02.01 14:33   MIGnews.com

Иерусалим: на телах погибших девочек найдены следы насилия

Полиции Израиля, после переговоров с семьей погибших иерусалимском квартале Тальпиот девочек, было разрешено провести частичную аутопсию двух старших сестер.

Судмедэксперты обнаружили на них следы насилия. Предполагается, что мать сначала задушила дочек, затем подожгла квартиру, вышла на балкон и повесилась.

Мать на протяжении длительного периода времени проходила курс лечения психотропными препаратами и страдала от глубокой депрессии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:17
По подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человек
14:52
В Германии задержан пособник террористов
14:40
В Сети появились фото стамбульского территориста
14:25
Раненная в теракте израильтянка: не летайте в Турцию
14:17
Болтон призвал Трампа принять меры против ООН
14:12
Египет пропустил в Газу более 100 тысяч тонн цемента
13:52
Китай: Гонконг не станет "подрывной базой"
13:38
Натан Щаранский прокомментировал кончину Яакова Неемана
13:23
Теракт в Стамбуле: подозревают выходца из Средней Азии
13:02
Кнессет примет закон о разделе квартир
12:56
Массивные облавы на севере Израиля  
12:51
Крик "Аллаху Акбар" раздался в крупном аэропорту Турции
12:21
Опять "длинная рука" Москвы
12:10
Свыше 30 человек погибли при мощном взрыве в Багдаде
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus