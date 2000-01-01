02.01 14:33 MIGnews.com

Иерусалим: на телах погибших девочек найдены следы насилия

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Полиции Израиля, после переговоров с семьей погибших иерусалимском квартале Тальпиот девочек, было разрешено провести частичную аутопсию двух старших сестер.Судмедэксперты обнаружили на них следы насилия. Предполагается, что мать сначала задушила дочек, затем подожгла квартиру, вышла на балкон и повесилась.Мать на протяжении длительного периода времени проходила курс лечения психотропными препаратами и страдала от глубокой депрессии.