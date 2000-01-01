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Натан Щаранский прокомментировал кончину Яакова Неемана 02.01 13:38   MIGnews.com

Натан Щаранский прокомментировал кончину Яакова Неемана

Глава Еврейского Агентства Натан Щаранский сделал заявление в связи с кончиной Яакова Неемана:

"Адвокат и бывший министр Яаков Нееман был не только моим личным другом, не только выдающимся адвокатом и крупной личностью. У него было доброе, чувствительное еврейское сердце, и все свои способности и возможности он использовал для того, чтобы налаживать контакты между различными частями нашего народа. Комиссия Неемана, которую он возглавлял, стала символом реализации этих контактов, символом усилий по облегчению присоединения многих репатриантов к еврейскому народу".

Бывший министр Яаков Нееман скончался в воскресенье, 1 января, в возрасте 77 лет.

Ведущий юрист, Нееман, был назначен министром финансов и дважды министром юстиции, несмотря на то, что он не был депутатом Кнессета.
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