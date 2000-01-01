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Теракта в Стамбуле: подозревают выходца из Средней Азии 02.01 13:23   MIGnews.com

Теракт в Стамбуле: подозревают выходца из Средней Азии

Полиция Турции подозревает в совершении теракта в Стамбуле гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщает Haberler.

По данным турецких СМИ, полиция прочесывает районы и кварталы, где преимущественно живут выходцы с Ближнего Востока, работают с информаторами и просят граждан и гостей быть бдительными. Место совершения теракта по прежнему блокировано.

В Новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Рейна в Стамбуле. Террорист, вооруженный автоматом, застрелил охранявшего клуб полицейского. После чего он ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.

Ранее стало известно, что в результате нападения погибла россиянка, которая изначально считалась гражданкой Азербайджана.
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