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flickr 02.01 12:51   MIGnews.com

Крик "Аллаху Акбар" раздался в крупном аэропорту Турции

Сириец, несущий бомбу, крикнул: "Аллаху Акбар", когда он прошел через службу безопасности в крупном турецком аэропорту, сообщают СМИ.

Мужчина проходил через проверку безопасности в терминале в аэропорту Анталии, когда он якобы крикнул: "На мне бомба".

Он был задержан полицией и службой безопасности аэропорта, пишет CNN.

Очевидец сказал, что сириец был пойман, когда он пытался передать свой багаж через рентгеновскую машину аэропорта, прежде чем закричал, что у него бомба.

Подозреваемый террорист был доставлен в местный полицейский участок после задержания в аэропорту.

У сирийца, как полагают, были семейные проблемы, и он, возможно, сидел на марихуане, пишут местные СМИ.
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