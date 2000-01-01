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02.01 12:10   MIGnews.com

Свыше 30 человек погибли при мощном взрыве в Багдаде

По меньшей мере 32 человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в иракской столице, сообщают западные СМИ.
Еще 61 человек получил ранения.

Взрыв произошел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей, отмечают издания.

По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи.

Это стало уже второй по масштабам атакой в иракской столице за последние три дня.
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