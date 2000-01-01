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Турция и РФ уничтожили 22 боевика ISIS 02.01 11:21   MIGnews.com

Турция и РФ уничтожили 22 боевика ISIS

Турецкие военные самолеты и артиллерия атаковали позиции и объекты боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в Сирии. В результате атаки погибли 22 боевика, в то время как российский самолет ударил возле удерживаемого террористами города Аль-Баб, как сообщают военные Турции в понедельник, 2 января.

В результате своих военных операций за последние 24 часа в поддержку мятежников на севере Сирии, турецкая армия сообщила, что авиация РФ уничтожила объекты ISIS в районе Даир Как, в 8 км (5 миль) к юго-западу от Аль-Баб.

Турецкая военная операция, получившая название "Щит Ефрата", был запущен более чем четыре месяца назад, чтобы отвести боевиков ISIS от пограничного региона.
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