02.01 10:32 MIGnews.com

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

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Ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ – запрещена в РФ), передает Reuters.В Новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Рейна в Стамбуле. Террорист, вооруженный автоматом, застрелил охранявшего клуб полицейского. После чего он ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.