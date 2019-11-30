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В США потерпел крушение самолет: минимум 9 погибших | Фото:01.12 09:35   MIGnews.com

В США потерпел крушение самолет: минимум 9 погибших

В американском штате Южная Дакота потерпел крушение легкомоторный самолет Pilatus PC-12, в результате чего погибли девять человек.

Об этом сообщает USA Today.

Крушение произошло практически сразу после вылета воздушного судна из аэропорта Чемберлена. Среди погибших оказались пилот и двое детей. Более того, три человека были госпитализированы.

Всего на борту легкомоторного самолета было 12 человек. Причина авиакатастрофы устанавливается.



Pilatus PC-12 – одномоторный турбовинтовой самолет, способен принимать на борт до десяти человек и одного пилота. Дальность полета – 2,7 тысячи километров.

По данным СМИ, в момент вылета была метель, что может быть одной из причин крушения. Очевидцы рассказали, что была плохая видимость.


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