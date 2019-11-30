01.12 09:35 MIGnews.com
В США потерпел крушение самолет: минимум 9 погибших
В американском штате Южная Дакота потерпел крушение легкомоторный самолет Pilatus PC-12, в результате чего погибли девять человек.
Об этом сообщает USA Today
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Крушение произошло практически сразу после вылета воздушного судна из аэропорта Чемберлена. Среди погибших оказались пилот и двое детей. Более того, три человека были госпитализированы.
Всего на борту легкомоторного самолета было 12 человек. Причина авиакатастрофы устанавливается.
Pilatus PC-12 – одномоторный турбовинтовой самолет, способен принимать на борт до десяти человек и одного пилота. Дальность полета – 2,7 тысячи километров.
По данным СМИ, в момент вылета была метель, что может быть одной из причин крушения. Очевидцы рассказали, что была плохая видимость.
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