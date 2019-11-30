Жуткая авария в Иерусалиме: погибли новорожденная и ее мать
В ночь на 1 декабря страшная авария произошла в Иерусалиме.
19-летний обитатель деревни Акаб врезался в машину, стоявшую на светофоре на перекрестке Гиват Зеев на шоссе 443.
Столкновение произошло с такой силой, что машина, на которую пришелся основной удар, столкнулась с еще четырьмя автомобилями.
В результате столкновения пострадали в общей сложности шесть автомобилей.
Находившиеся в машине 35-летняя мать и ее трехнедельная дочь погибли.
התאונה בכביש 443: שבעה פצועים פונו מהמקום, בהם שניים במצב אנוש ושניים במצב קל. בתאונה היו מעורבים שישה כלי רכב. הצומת נחסם לתנועה והמשטרה פתחה בחקירה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/EzzMwbhm1U