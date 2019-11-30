Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Жуткая авария в Иерусалиме: погибли новорожденная и ее мать 01.12 08:15   MIGnews.com

Жуткая авария в Иерусалиме: погибли новорожденная и ее мать

В ночь на 1 декабря страшная авария произошла в Иерусалиме.

19-летний обитатель деревни Акаб врезался в машину, стоявшую на светофоре на перекрестке Гиват Зеев на шоссе 443.

Столкновение произошло с такой силой, что машина, на которую пришелся основной удар, столкнулась с еще четырьмя автомобилями. 

В результате столкновения пострадали в общей сложности шесть автомобилей.

Находившиеся в машине 35-летняя мать и ее трехнедельная дочь погибли.



Также тяжелые ранения получил 10-летний мальчик, оказавшийся заблокированным в машине.

Виновник аварии получил ранения средней степени тяжести.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:06
БАПОР выпрашивает дополнительных денег в ООН
08:36
Германия продолжает нападки на Израиль в ООН
08:02
Израиль: курильщиков становится больше
07:40
Беннетт изучит проект острова возле Газы
07:32
На Израиль обрушатся проливные дожди
07:14
Бизнесмена Мальты обвинили в убийстве журналистки
06:58
НДИ обсудит возможность поддержать Нетаниягу
06:40
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:26
В США обеспокоились российским законом об иноагентах
05:15
Литва упрекнула Apple за Крым
04:10
Официально: премьер-министр Ирака подал в отставку
03:05
Придуман способ выявлять болезнь Паркинсона
01:59
Вещи мертвой Началовой превратили в экспонаты
23:42
Россия испытала новую гиперзвуковую ракету
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus