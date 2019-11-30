01.12 08:15 MIGnews.com

Жуткая авария в Иерусалиме: погибли новорожденная и ее мать

התאונה בכביש 443: שבעה פצועים פונו מהמקום, בהם שניים במצב אנוש ושניים במצב קל. בתאונה היו מעורבים שישה כלי רכב. הצומת נחסם לתנועה והמשטרה פתחה בחקירה

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/EzzMwbhm1U — כאן חדשות (@kann_news) November 30, 2019

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В ночь на 1 декабря страшная авария произошла в Иерусалиме.19-летний обитатель деревни Акаб врезался в машину, стоявшую на светофоре на перекрестке Гиват Зеев на шоссе 443.Столкновение произошло с такой силой, что машина, на которую пришелся основной удар, столкнулась с еще четырьмя автомобилями.В результате столкновения пострадали в общей сложности шесть автомобилей.Находившиеся в машине 35-летняя мать и ее трехнедельная дочь погибли.Также тяжелые ранения получил 10-летний мальчик, оказавшийся заблокированным в машине.Виновник аварии получил ранения средней степени тяжести.