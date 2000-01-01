Покушение на депутата в Киеве: погиб ребенок

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, который принадлежит депутату Киевской областной администрации Вячеславу Соболеву. Сообщается, о факте покушения. В результате обстрела Соболев получил ранения, а его трехлетний сын погиб от ранения.
Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.
В городе ввели оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором, вероятно, исчезли злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus, говорится в сообщении.
"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу. По факту убийства уже начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст .115 УК Украины) ", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.
Соболев - экономист, кандидат экономических наук. В 2015 году он стал депутатом Киевского областного совета от партии Блок Петра Порошенко. Он член комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского облсовета.
Пострадавший рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана "Марио" со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент по машине открыли стрельбу. На заднем сидении находился его сын. Мужчина схватил его и выбежал из машины, зовя на помощь. На место приехали медики и погрузили мальчика в "скорую", однако ребенок скончался по пути в больницу от огнестрельного ранения в голову.