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На Amazon появились рождественские игрушки с концлагерем | Фото:01.12 17:47   MIGnews.com

На Amazon появились рождественские игрушки с концлагерем

На сайте Amazon появились новогодние украшения и открывалки для бутылок с изображением бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим.

Мемориал и музей Освенцима в воскресенье, 1 декабря, призвал компанию в сообщении в Твиттер убрать товары с сайта: "Продажа рождественских украшений с изображениями Освенцима не представляется целесообразной. Освенцим на открывалке для бутылок довольно тревожный и неуважительный знак. Мы просим @amazon удалить товары этих поставщиков".

Украшения включают в себя изображение железнодорожных путей, ведущих ко входу в Освенцим, и изображение бараков.


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