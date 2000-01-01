На Amazon появились рождественские игрушки с концлагерем
На сайте Amazon появились новогодние украшения и открывалки для бутылок с изображением бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим.
Мемориал и музей Освенцима в воскресенье, 1 декабря, призвал компанию в сообщении в Твиттер убрать товары с сайта: "Продажа рождественских украшений с изображениями Освенцима не представляется целесообразной. Освенцим на открывалке для бутылок довольно тревожный и неуважительный знак. Мы просим @amazon удалить товары этих поставщиков".
Украшения включают в себя изображение железнодорожных путей, ведущих ко входу в Освенцим, и изображение бараков.