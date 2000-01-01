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Ирландку и её дочь задержали на родине за связи с ИГИЛ | Фото:02.12 03:17   MIGnews.com

Ирландку и её дочь задержали на родине за связи с ИГИЛ

По словам ирландской полиции, гражданка Ирландии, которую депортировали из Турции по подозрению в сотрудничестве с ИГИЛ, была арестована в аэропорту Дублина. Вместе с ней сотрудники службы безопасности задержали её двухлетнюю дочь.

Женщина подозревается в совершении преступлений связанных с терроризмом.

Ирландия согласилась репатриировать 38-летнюю Лизу Смит и ее двухлетнюю дочь после того, как Анкара начала депортировать иностранных граждан, связанных с ИГИЛ в начале этого месяца.


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