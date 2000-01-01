01.12 17:12 MIGnews.com

"Убей евреев": подростки избили пожилого раввина в Лондоне

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В пятницу, 29 ноября, группа подростков избила в лондонском районе Стэмфорд Хилл раввина, который приехал в Великобританию.По словам местной еврейской организации, "пожилой раввин", посещавший Великобританию, был избит в результате "жестокого" нападения, после чего его оставили истекать кровью на земле.Инцидент произошел в пятницу вечером. Нападавшие, двое подростков, кричали "убей евреев", когда наносили жертве удары."Для правительства, которое заявляет, что заботится об антисемитизме, это еще один случай в длинной череде таких инцидентов, где нет ответа или последующих действий." - сказали представители еврейской организации.