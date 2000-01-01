Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Убей евреев`: подростки избили пожилого раввина в Лондоне | Фото:01.12 17:12   MIGnews.com

"Убей евреев": подростки избили пожилого раввина в Лондоне

В пятницу, 29 ноября, группа подростков избила в лондонском районе Стэмфорд Хилл раввина, который приехал в Великобританию.

По словам местной еврейской организации, "пожилой раввин", посещавший Великобританию, был избит в результате "жестокого" нападения, после чего его оставили истекать кровью на земле.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Нападавшие, двое подростков, кричали "убей евреев", когда наносили жертве удары.

"Для правительства, которое заявляет, что заботится об антисемитизме, это еще один случай в длинной череде таких инцидентов, где нет ответа или последующих действий." - сказали представители еврейской организации.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:15
Турция против присутствия французских военных в Сирии
18:06
Арабы готовили теракт в День независимости "во имя ISIS"
17:47
На Amazon появились рождественские игрушки с концлагерем
17:35
Опрос: израильтяне винят Нетаниягу в политическом тупике
16:52
ВВС Великобритании перехватили самолет из Тель-Авива
16:40
Ирак: парламент поддержал отставку премьера
16:19
Количество солдат-харедим в ЦАХАЛ резко сократилось в 2018
16:06
INSTEX пополнился новыми европейскими странами
16:00
Израильтянин предстанет перед судом в Иордании
15:32
Иордания провела маневры, имитирующие войну с Израилем
15:26
ЦАХАЛ начал массовый набор новобранцев
15:10
KFC возвращается в Израиль в четвертый раз
15:06
Уда о новом еврейском квартале в Хевроне: опасный шаг
14:44
Нетаниягу встретится с Помпео: названа дата
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus