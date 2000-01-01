Стрельба в Новом Орлеане: 10 пострадавших

В воскресенье, 1 декабря, десять человек получили огнестрельные ранения в Новом Орлеане.
По данным полиции, два человека находятся в критическом состоянии, передает Nola.
Подозреваемый был задержан, а мотивы нападения пока неизвестны. Уточняется, что полиция патрулировала на месте происшествия, поскольку в этот день проходил футбольный матч. Потому правоохранители смогли быстро среагировать.
Офицеры сначала подумали, что это напали на них, так как выстрелы прозвучали близко. По данным издания, за выходные это второй случай с нападением.