01.12 12:36 MIGnews.com
Ирак: новые жертвы кровавых протестов
В ночь на 1 декабря в Ираке были убиты пятеро демонстрантов, еще свыше 40 получили ранения.
По данным "Аруц Шева", это произошло в ходе столкновений с правоохранителями в городе Наджаф.
Местный губернатор призвал федеральное правительство немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы остановить протесты.
Тем временем, в субботу в Багдаде минимум два человека погибли, 26 получили ранения. Полиция для разгона демонстраций использует боевые патроны и слезоточивый газ.
С начала октября за время беспорядков погибли более 400 человек. Жертвы есть как среди участников протестов, так и сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тысяч человек.
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