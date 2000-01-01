01.12 12:36 MIGnews.com

Ирак: новые жертвы кровавых протестов

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В ночь на 1 декабря в Ираке были убиты пятеро демонстрантов, еще свыше 40 получили ранения.По данным "Аруц Шева", это произошло в ходе столкновений с правоохранителями в городе Наджаф.Местный губернатор призвал федеральное правительство немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы остановить протесты.Тем временем, в субботу в Багдаде минимум два человека погибли, 26 получили ранения. Полиция для разгона демонстраций использует боевые патроны и слезоточивый газ.С начала октября за время беспорядков погибли более 400 человек. Жертвы есть как среди участников протестов, так и сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тысяч человек.