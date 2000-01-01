01.12 11:05 MIGnews.com

Безумная трагедия. Подробности фатального ДТП в Иерусалиме

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В Израильской прессе опубликованы подробности о погибших в результате фатального ДТП на перекрестке Гиват Зеев а Иерусалиме.В результате того, что в “Рено” семейной пары из Неве Цуф на полной скорости врезался арабский водитель, погибла 34-летняя Ципи Римель и ее дочь Ноам, рожденная три недели назад.12-летний сын Ципи, Итай, находится в критическом состоянии. Муж, Эфраим, получил тяжелые ранения.У четы - еще трое детей - девятилетняя Леа, семилетний Амихай и трехлетний Харель.Эфраим и Ципи ранее работали молодежными координаторами в Неве Цуф. Они также некоторое время работали в Чикаго.Авинаим Гольман, чьи дети учились у Ципи, пишет: “Сердце разрывается, и в это нельзя поверить. Ципи была потрясающим человеком, полным радости и любви. Это очень, очень тяжелая потеря”.В Неве Цуф издано заявление , в котором говорится: “Невообразимое несчастье поразило семью, всю себя отдавшую работе и общине. Все община скорбит и молится о здоровье Эфраима Цви Моше, и его сына, Яакова Итая Бен-Ципора, раненных в результате инцидента”.Эфраим работал координатором молодежного движения Озер Йерушалаим.Семья возвращалась с празднования 12-летия Итая. Итай был блокирован в автомобиле, и его спасали пожарные.Предполагается, что 18-летний араб врезался в семейную машину на полной скорости. В результате столкновения пострадали еще четыре автомобиля.Транспортная полиция начала расследование обстоятельств инцидента. Парамедик MADA Ишай Леви рассказывает: "Речь идет об чень серьезном инциденте. Два автомобиля просто разбиты и разлетелись на части. Внутри были заблокированы пострадавшие”.За этот год на дорогах Израиля погибли более 300 человек. Через несколько часов после трагедии на перекрестке Гиват Зеев на шоссе №4, 70 летний пешеход был сбит автомобилем на перекрестке Бней Дрор и скончался от полученных ранений. В Герцлии грузовик придавил к стене 50-летнего мужчину, который в результате получил тяжелые ранения. Мужчина скончался.Эрез Кита, исполнительный директор ассоциации Ор Ярок: “Сердце болит. Четверо погибших за считанные часы. 300 семей потеряли близких только за этот год. Уже можно сказать, что 2019 стал годом провала в деле снижения числа погибших на дорогах. Перед нами - еще целый месяц, а мы уже близки к статистике смертей 2018 года”.Кита добавил: “Провал этого года - результат пренебрежения и сокращения финансирования - вместо работы по сокращению числа и предотвращению ДТП. Государство Израиль более не может мириться с таким количеством погибших”.