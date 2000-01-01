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Ликвидирован один из главарей талибов | Фото:01.12 10:21   MIGnews.com

Ликвидирован один из главарей талибов

В Афганистане ликвидирован один из главарей движения "Талибан" Мавлави Нуриддин.

Это произошло во время столкновения с правительственными силами в провинции Джаузджан, передает "Интерфакс" со ссылкой на комментарий начальника пресс-центра 209 корпуса национальной армии Ханифа Резаи.

"В результате столкновения, которое продолжалось более часа после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик, вместе с Нуриддином были убиты пять боевиков, еще семь боевиков, в том числе два полевых командира ранены", – рассказал он.

По словам Резаи, боевики понесли потери после того, как нападение было отбито. Завершилось все тем, что талибы покинули место столкновения.


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