Ликвидирован один из главарей талибов

В Афганистане ликвидирован один из главарей движения "Талибан" Мавлави Нуриддин.
Это произошло во время столкновения с правительственными силами в провинции Джаузджан, передает "Интерфакс" со ссылкой на комментарий начальника пресс-центра 209 корпуса национальной армии Ханифа Резаи.
"В результате столкновения, которое продолжалось более часа после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик, вместе с Нуриддином были убиты пять боевиков, еще семь боевиков, в том числе два полевых командира ранены", – рассказал он.
По словам Резаи, боевики понесли потери после того, как нападение было отбито. Завершилось все тем, что талибы покинули место столкновения.