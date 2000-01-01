БАГАЦ пока запретил выдавать Буркова Штатам

Высший суд справедливости (БАГАЦ) приостановил экстрадицию хакера Алексея Буркова, который является гражданином Российской Федерации, в Соединенные Штаты Америки.
Соответствующее решение суд вынес на основании обращения адвокатов семьи Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет за якобы попытку контрабанды наркотиков.
Семья девушки все еще надеется, что обмен заключенными между РФ и Израилем все еще может состоятся.
Отметим, в среду, 30 октября, министр юстиции Израиля Амир Охана распорядился депортировать Буркова в США. Семья Иссахар назвала это решение "аморальным и бесчеловечным", подчеркнув, что девушка — заложница политических игр и государство, гражданкой которого она является, обязано "вытащить ее из этого кошмара".