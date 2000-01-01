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БАГАЦ пока запретил выдавать Буркова Штатам | Фото:01.11 08:52   MIGnews.com

БАГАЦ пока запретил выдавать Буркова Штатам

Высший суд справедливости (БАГАЦ) приостановил экстрадицию хакера Алексея Буркова, который является гражданином Российской Федерации, в Соединенные Штаты Америки.

Соответствующее решение суд вынес на основании обращения адвокатов семьи Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет за якобы попытку контрабанды наркотиков.

Семья девушки все еще надеется, что обмен заключенными между РФ и Израилем все еще может состоятся.

Отметим, в среду, 30 октября, министр юстиции Израиля Амир Охана распорядился депортировать Буркова в США. Семья Иссахар назвала это решение "аморальным и бесчеловечным", подчеркнув, что девушка — заложница политических игр и государство, гражданкой которого она является, обязано "вытащить ее из этого кошмара".


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