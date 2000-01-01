В Гонконге полиция применила газ против демонстрантов
В Гонконге Хэллоуин в этом году прошел действительно страшно.
Демонстранты в масках и костюмах вновь вышли на улицы и подожгли баррикады. На этот раз протестующие выступают против запрета скрывать лицо под маской и даже краской в ходе массовых мероприятий, демонстраций и протестов.
За нарушение этого закона можно получить штраф в размере более трех тысяч долларов.
Демонстранты в Хэллоуинскую ночь кидали бутылки и камни, и полиция вновь применила слезоточивый газ для разгона протестующих.