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В Гонконге полиция применила газ против демонстрантов 01.11 10:26   MIGnews.com

В Гонконге полиция применила газ против демонстрантов

В Гонконге Хэллоуин в этом году прошел действительно страшно.

Демонстранты в масках и костюмах вновь вышли на улицы и подожгли баррикады. На этот раз протестующие выступают против запрета скрывать лицо под маской и даже краской в ходе массовых мероприятий, демонстраций и протестов.

За нарушение этого закона можно получить штраф в размере более трех тысяч долларов.

Демонстранты в Хэллоуинскую ночь кидали бутылки и камни, и полиция вновь применила слезоточивый газ для разгона протестующих.


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