01.11 17:40 MIGnews.com

Водителя Uber в Ливане казнят за убийство дипломата

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В пятницу, 1 ноября, ливанский суд приговорил водителя Uber Тарика Хушиха к смертной казни за убийство британского дипломата Ребекки Дайкс в декабре 2017 года.Об этом сообщает государственное информационное агентство NNA.Мужчина признался, что изнасиловал и задушил женщину, которая работала в посольстве Британского департамента международного развития.По данным организации Human Rights Watch, в стране действую неофициальный мораторий с 2004 года, согласно которому смертную казнь не проводится. Тем не менее, судьи вынесли такой приговор водителю.