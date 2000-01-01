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Водителя Uber в Ливане казнят за убийство дипломата | Фото:01.11 17:40   MIGnews.com

Водителя Uber в Ливане казнят за убийство дипломата

В пятницу, 1 ноября, ливанский суд приговорил водителя Uber Тарика Хушиха к смертной казни за убийство британского дипломата Ребекки Дайкс в декабре 2017 года.

Об этом сообщает государственное информационное агентство NNA.

Мужчина признался, что изнасиловал и задушил женщину, которая работала в посольстве Британского департамента международного развития.

По данным организации Human Rights Watch, в стране действую неофициальный мораторий с 2004 года, согласно которому смертную казнь не проводится. Тем не менее, судьи вынесли такой приговор водителю.


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