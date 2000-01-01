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Майора ЦАХАЛа заподозрили в секс-преступлениях | Фото:01.11 16:38   MIGnews.com

Майора ЦАХАЛа заподозрили в секс-преступлениях

Майор ЦАХАЛа, чье имя не называется в целях безопасности, был задержан по подозрению в сексуальных преступлениях и вождении в нетрезвом виде.

По данным израильских СМИ, мужчину арестовали 31 октября.

По данному факту ведется расследование. Военный суд уже продлил содержание под стражей до 5 ноября.

Задержанному инкриминируются изнасилование, непристойные действия и сексуальное домогательство. Подробности о преступлениях не раскрываются.

Что примечательно, это уже не первый скандал с обвинениями против высокопоставленных представителей ЦАХАЛ. Бригадного генерала отстранили от исполнения обязанностей из-за обвиний в сексуальных домогательствах.


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