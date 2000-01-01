Майора ЦАХАЛа заподозрили в секс-преступлениях

Майор ЦАХАЛа, чье имя не называется в целях безопасности, был задержан по подозрению в сексуальных преступлениях и вождении в нетрезвом виде.
По данным израильских СМИ, мужчину арестовали 31 октября.
По данному факту ведется расследование. Военный суд уже продлил содержание под стражей до 5 ноября.
Задержанному инкриминируются изнасилование, непристойные действия и сексуальное домогательство. Подробности о преступлениях не раскрываются.
Что примечательно, это уже не первый скандал с обвинениями против высокопоставленных представителей ЦАХАЛ. Бригадного генерала отстранили от исполнения обязанностей из-за обвиний в сексуальных домогательствах.