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Израильтянина расстреляли в Панаме: что известно

[VÍDEO] Un muerto y herido deja balacera en los predios de un Centro Comercial, cerca a la rotonda a la Vía Israel, con la Vía Brasil. La Policía Nacional se mantiene en el lugar. pic.twitter.com/TF8R2xwzJS — Tráfico Panamá (@TraficoCPanama) November 1, 2019

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Вечером, 31 октября, в столице Панамы был застрелен израильтянин, говорится в заявлении министерства иностранных дел.ЧП произошло в торговом центре Kennedy Home, где также под пули попал еще один человек, передает The Times of Israel.Израильтянин погиб сразу после прибытия в местную больницу. Министерство иностранных дел сообщило, что сотрудники посольства работают с местными властями, чтобы вернуть тело мужчины для захоронения.Официальной версии о мотиве убийства пока нет, но в СМИ предположили, что стрельба была связана с преступной деятельностью. По данным издания Ynet, 32-летняя жертва была "хорошо известна" полиции в Израиле и была связана с находящимся в тюрьме криминальным авторитетом Майклом Мором из Нагарии, арестованным в 2017 году за управление преступным синдикатом на севере страны.Погибший долгое время жил в Панаме и управлял магазином в торговом центре. По предварительным данным, недавно он был освобожден из панамской тюрьмы.