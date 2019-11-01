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Израильтянина расстреляли в Панаме: что известно | Фото:01.11 14:26   MIGnews.com

Израильтянина расстреляли в Панаме: что известно

Вечером, 31 октября, в столице Панамы был застрелен израильтянин, говорится в заявлении министерства иностранных дел.

ЧП произошло в торговом центре Kennedy Home, где также под пули попал еще один человек, передает The Times of Israel.

Израильтянин погиб сразу после прибытия в местную больницу. Министерство иностранных дел сообщило, что сотрудники посольства работают с местными властями, чтобы вернуть тело мужчины для захоронения.

Официальной версии о мотиве убийства пока нет, но в СМИ предположили, что стрельба была связана с преступной деятельностью. По данным издания Ynet, 32-летняя жертва была "хорошо известна" полиции в Израиле и была связана с находящимся в тюрьме криминальным авторитетом Майклом Мором из Нагарии, арестованным в 2017 году за управление преступным синдикатом на севере страны.

Погибший долгое время жил в Панаме и управлял магазином в торговом центре. По предварительным данным, недавно он был освобожден из панамской тюрьмы.




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