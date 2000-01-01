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Хути похвастались уничтожением беспилотника США | Фото:01.11 13:41   MIGnews.com

Хути похвастались уничтожением беспилотника США

В пятницу, 1 ноября, йеменские хути заявили, что сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Соединенным Штатам Америки.

Соответствующее заявление обнародовал телеканал "Аль-Масира".

В частности, представитель хути заявил, что БПЛА был атакован и сбит над территорией йеменским портом Рас-Иса недалеко от границы с Саудовской Аравией. Тип дрона пока не уточняется.

Министерство обороны США пока не прокомментировали информацию и не ответили, действительно ли американский беспилотник был сбит над Йеменом.


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