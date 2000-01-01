01.11 13:41 MIGnews.com
Хути похвастались уничтожением беспилотника США
В пятницу, 1 ноября, йеменские хути заявили, что сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Соединенным Штатам Америки.
Соответствующее заявление обнародовал телеканал "Аль-Масира".
В частности, представитель хути заявил, что БПЛА был атакован и сбит над территорией йеменским портом Рас-Иса недалеко от границы с Саудовской Аравией. Тип дрона пока не уточняется.
Министерство обороны США пока не прокомментировали информацию и не ответили, действительно ли американский беспилотник был сбит над Йеменом.
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