Автор закона о наказании за измены уличен в связи с замужней
В Индонезии священнослужителя публично высекли за связь с замужней женщиной. Мухлис бин Мухаммед был членом теологического совета и лично принимал участие в разработке закона о наказании за супружеские измены. Теперь его из совета исключат.
Сообщается, что он уединился вместе с партнершей в машине на пляже. В качестве наказания ему назначили 28 ударов бамбуковой палкой. 33-летняя женщина получила 25 ударов, пишет DailyMail.
Мухлису и его партнерше дали на две палки меньше, чем полагалось, потому что они провели в заключении больше месяца.