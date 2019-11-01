01.11 12:50 MIGnews.com

РФ и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

First Turkish-Russian joint patrols with ground and air units are underway east of Ad Darbasiyah in NE Syria as agreed between Turkish and Russian presidents in Sochi on 22 October. pic.twitter.com/daFWbPahx2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2019

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