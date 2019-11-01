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РФ и Турция начали совместное патрулирование в Сирии 01.11 12:50   MIGnews.com

РФ и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

Турция и Россия начали совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, остановившего наступление Турции, сообщило Министерство обороны Турции.

Военная полиция Вооруженных сил РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военными патрулирование в районе северной границы Сирии.

Колонна российских и турецких войск вышла из пункта Дербес в пятницу в 12:00. Протяженность маршрута составит 110 км. В составе колонны - пять машин российских военных и четыре турецких.

Президенты Путин и Ердоган подписали совместный меморандум, в котором говорилось о совместном патрулировании подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы на сирийской стороне сирийско-турецкой границы вне зоны операции Турции "Источник мира".



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