Турция освободила пленных сирийских военных. Передала РФ
На пункте пропуска "Дербасия" Турция передала представителям военной полиции России 18 военнослужащих сирийских правительственных войск, которые были захвачены в плен в ходе операции на северо-востоке страны.
Освобожденных сирийских военнослужащих везут в аэропорт города Камышлы, пишет ArabNews.
Сирийские военные были взяты в плен 29 октября сирийскими оппозиционными вооруженными формированиями, которые поддерживаются Турцией и участвуют в операции против курдских отрядов. После координации Анкары с Москвой, было решено передать пленных российской стороне.