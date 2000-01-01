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Детского психолога задержали за педофилию в Беэр-Шеве | Фото:01.11 13:15   MIGnews.com

Детского психолога задержали за педофилию в Беэр-Шеве

В ночь на 1 ноября полиция задержала в Беэр-Шеве 50-летнего детского психолога по подозрению в сексуальных домогательствах к пациентам в возрасте 15-18 лет.

Подробности расследования запрещены к публикации из-за того, что речь идет о несовершеннолетних, передает пресс-служба полиции.

По данным ведомства, психолог насиловал детей годами. Уголовное дело было возбуждено только после того, как в полицию обратились несколько жертв, которые на сегодняшний день уже являются взрослыми людьми.

Есть информация, что подозреваемый изучал клиническую психологию в Израиле и специализировался в США. В прошлом он публиковал многочисленные статьи по проблемам воспитания и душевного здоровья детей.

Также он оказывал помощь проблемным подросткам. В полиции намерены "самым серьезным образом" пресекать попытки причинения любого ущерба детям.


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