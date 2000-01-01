01.11 11:31 MIGnews.com

В аэропорту Дели нашли полную сумку гексогена

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В международном аэропорту Дели имени Индиры Ганди в ночь на пятницу, 1 ноября, в одном из терминалов обнаружили сумку со взрывчатым веществом гексоген.Подозрительный предмет заметил один из пассажиров, немедленно обратившийся к службе безопасности аэропорта, сообщает местное интернет-издание India Today.Силовики перекрыли входы и выхода аэропорта, вызвав саперов и кинологов. Во время осмотра удалось подтвердить, что в сумке действительно найдена бомба, которую обезвредили и отправили на экспертизу. Спецслужбы проверяют записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личность террориста, оставившего сумку.Меры безопасности в аэропорту Дели усилены. Отметим, по утрам в этот аэропорт, помимо прочих, прибывает прямой рейс авиакомпании Air India AI140 из Израиля.