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Арабские студенты Израиля вышли на массовые протесты | Фото:01.10 09:38   MIGnews.com

Арабские студенты Израиля вышли на массовые протесты

В понедельник, 30 сентября, ученики и студенты в городе Умм эль-Фахма покинули школу в знак протеста против продолжающегося насилия по отношению к арабскому населению Израиля.

Об этом сообщает авторитетное издание Haaretz.

Уточняется, что это уже третий протест в городе за последние дни, когда ученики, студенты, учителя и родители несут плакаты к полицейскому участку.

В понедельник демонстранты встретились с отцом жертвы недавнего убийства. Студенты надеются, что к ним присоединится еще больше протестующих. С начала 2019 году было убито более 60 арабских израильтян. В связи с этим, в пятницу сотни арабов протестовали в Вади Ара, требуя закрытия полицейского участка в Умм эль-Фахма, потому что правоохранители, по их словам, делают недостаточно для противодействия насилию.




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