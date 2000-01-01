70-летие КНДР не обошлось без жертв

1 октября праздновалось 70-летие КНДР, которое не обошлось без жертв. Несмотря на запреты демонстраций в этот день, в Гонконге прошли очередные протесты. Активисты вновь столкнулись с полицией. Демонстранты облили едкой жидкостью нескольких полицейских и журналистов. В результате, полиция вынуждена была применить слезоточивый и перечный газ.
Более 50 человек получили травмы в результате стычек.
Активисты заявили, что это не национальный праздник, это день национального траура. Одновременно активисты требовали освобождения задержанных единомышленников.