02.10 15:05 MIGnews.com

70-летие КНДР не обошлось без жертв

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1 октября праздновалось 70-летие КНДР, которое не обошлось без жертв. Несмотря на запреты демонстраций в этот день, в Гонконге прошли очередные протесты. Активисты вновь столкнулись с полицией. Демонстранты облили едкой жидкостью нескольких полицейских и журналистов. В результате, полиция вынуждена была применить слезоточивый и перечный газ.Более 50 человек получили травмы в результате стычек.Активисты заявили, что это не национальный праздник, это день национального траура. Одновременно активисты требовали освобождения задержанных единомышленников.