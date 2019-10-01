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Гонконгские копы на камеру подстрелили 18-летнего активиста | Фото: AFP01.10 21:53   MIGnews.com

Гонконгские копы на камеру подстрелили 18-летнего активиста

Китайская полиция применила огнестрельное оружие против протестующих в Гонконге, серьезно ранив одного 18-летнего активиста.

Соответствующее видео опубликовал местное студенческое телевидение Campus TV в социальной сети Twitter.

На кадрах видно столкновение протестующих и полиции. В какой-то момент один из демонстрантов пытался атаковать полицейского металлическим прутом, а тот в ответ развернулся и выстрелил ему в грудь. После этого активист упал на землю, а остальные демонстранты начали забрасывать в правоохранителей "коктейлями Молотова".



Инцидент произошел в районе Чхюньвань. Пострадавшего забрали на "скорой", о его состоянии не сообщается, сами же медики рассказали о том, что в больницу доставлен демонстрант в критическом состоянии, однако идет ли речь о протестующем, чье ранение попало на видео, не уточняется.

В полиции подтвердили, что применяли боевое оружие во время акций протеста, отказавшись при этом комментировать, был ли кто-то травмирован в результате стрельбы. Позже, источники ВВС в правоохранительных органах подтвердили огнестрельное ранение демонстранта, которому 18 лет.

Впервые о применении огнестрельного оружия против протестующих сообщалось в конце августа. Однако тогда данных о пострадавших не поступало.


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