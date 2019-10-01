01.10 21:53 MIGnews.com

Гонконгские копы на камеру подстрелили 18-летнего активиста

This video captures the moment a police shot a live round at extremely short distance into a protestor’s chest.



Source: HKUSU Campus TV#HongKongProtests #hkpolicebrutality pic.twitter.com/13d7SDwFDa — antiELAB (@anti_elab) October 1, 2019

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Китайская полиция применила огнестрельное оружие против протестующих в Гонконге, серьезно ранив одного 18-летнего активиста.Соответствующее видео опубликовал местное студенческое телевидение Campus TV в социальной сети Twitter.На кадрах видно столкновение протестующих и полиции. В какой-то момент один из демонстрантов пытался атаковать полицейского металлическим прутом, а тот в ответ развернулся и выстрелил ему в грудь. После этого активист упал на землю, а остальные демонстранты начали забрасывать в правоохранителей "коктейлями Молотова".Инцидент произошел в районе Чхюньвань. Пострадавшего забрали на "скорой", о его состоянии не сообщается, сами же медики рассказали о том, что в больницу доставлен демонстрант в критическом состоянии, однако идет ли речь о протестующем, чье ранение попало на видео, не уточняется.В полиции подтвердили, что применяли боевое оружие во время акций протеста, отказавшись при этом комментировать, был ли кто-то травмирован в результате стрельбы. Позже, источники ВВС в правоохранительных органах подтвердили огнестрельное ранение демонстранта, которому 18 лет.Впервые о применении огнестрельного оружия против протестующих сообщалось в конце августа. Однако тогда данных о пострадавших не поступало.