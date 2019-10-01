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В финском городке ученик устроил жестокую резню в колледже | Фото:01.10 15:23   MIGnews.com

В финском городке ученик устроил жестокую резню в колледже

Ученик профтехколледжа с мечом устроил массовую резню в финском городе Куопио, в результате чего один человек погиб, еще девятеро получили ранения разной степени тяжести.

Инцидент произошел в самом колледже, расположенным неподалеку торгового центра Herman, сообщает интернет-издание sputniknews.com.



Поначалу полиция сообщала о троих пострадавших, однако по уточненной информации число раненных значительно выросло. Полиция задержала нападавшего.



По словам очевидца, что один из учеников ворвался в класс с мечом, нанося удары как можно большему количеству людей. На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь.


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