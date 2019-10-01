01.10 15:23 MIGnews.com

В финском городке ученик устроил жестокую резню в колледже

#Kuopio ssa kauppakeskus Hermannissa Leväsellä, tapahtunut väkivallanteko. Poliisi ottanut paikalta yhden henkilön kiinni. Tämän hetk. tiedon mukaan kolme loukkaantunutta. #Poliisi tarkistaa rakennusta. #poliisiis — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) October 1, 2019

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Ученик профтехколледжа с мечом устроил массовую резню в финском городе Куопио, в результате чего один человек погиб, еще девятеро получили ранения разной степени тяжести.Инцидент произошел в самом колледже, расположенным неподалеку торгового центра Herman, сообщает интернет-издание sputniknews.com.Поначалу полиция сообщала о троих пострадавших, однако по уточненной информации число раненных значительно выросло. Полиция задержала нападавшего.По словам очевидца, что один из учеников ворвался в класс с мечом, нанося удары как можно большему количеству людей. На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь.