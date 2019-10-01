В финском городке ученик устроил жестокую резню в колледже
Ученик профтехколледжа с мечом устроил массовую резню в финском городе Куопио, в результате чего один человек погиб, еще девятеро получили ранения разной степени тяжести.
Инцидент произошел в самом колледже, расположенным неподалеку торгового центра Herman, сообщает интернет-издание sputniknews.com.
#Kuopio ssa kauppakeskus Hermannissa Leväsellä, tapahtunut väkivallanteko. Poliisi ottanut paikalta yhden henkilön kiinni. Tämän hetk. tiedon mukaan kolme loukkaantunutta. #Poliisi tarkistaa rakennusta. #poliisiis