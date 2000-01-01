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Мальчика убили, приняв за оленя | Фото:02.10 01:15   MIGnews.com

Подростка убили, приняв за оленя

В американском штате Джорджия охотник застрелил подростка, приняв его за оленя.

Об этом сообщает WFOX, уточняя, что происшествие было зафиксировано 28 сентября.

По данным издания, несколько охотников отправились в лес неподалеку от города Брансуик. Во время охоты Гектор Ромеро заметил движение в кустах и выстрелил, попав в 17-летнего юношу по имени Бобби Лэйн.

Ромеро вызвал экстренные службы и помог подстреленному "коллеге" добраться до заправки. Парня госпитализировали, но врачи так и не смогли ему.

Полиция сообщает, что юноша был убит из ружья, хотя в Джорджии сейчас открыт сезон охоты с луком.
Обвинения в связи со смертью юноши пока никому не предъявлены.


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