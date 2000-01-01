Подростка убили, приняв за оленя

В американском штате Джорджия охотник застрелил подростка, приняв его за оленя.
Об этом сообщает WFOX, уточняя, что происшествие было зафиксировано 28 сентября.
По данным издания, несколько охотников отправились в лес неподалеку от города Брансуик. Во время охоты Гектор Ромеро заметил движение в кустах и выстрелил, попав в 17-летнего юношу по имени Бобби Лэйн.
Ромеро вызвал экстренные службы и помог подстреленному "коллеге" добраться до заправки. Парня госпитализировали, но врачи так и не смогли ему.
Полиция сообщает, что юноша был убит из ружья, хотя в Джорджии сейчас открыт сезон охоты с луком.
Обвинения в связи со смертью юноши пока никому не предъявлены.