02.10 01:15 MIGnews.com

Подростка убили, приняв за оленя

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В американском штате Джорджия охотник застрелил подростка, приняв его за оленя.Об этом сообщает WFOX, уточняя, что происшествие было зафиксировано 28 сентября.По данным издания, несколько охотников отправились в лес неподалеку от города Брансуик. Во время охоты Гектор Ромеро заметил движение в кустах и выстрелил, попав в 17-летнего юношу по имени Бобби Лэйн.Ромеро вызвал экстренные службы и помог подстреленному "коллеге" добраться до заправки. Парня госпитализировали, но врачи так и не смогли ему.Полиция сообщает, что юноша был убит из ружья, хотя в Джорджии сейчас открыт сезон охоты с луком.Обвинения в связи со смертью юноши пока никому не предъявлены.