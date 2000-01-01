01.10 12:20 MIGnews.com

Трагедия на американских горках - вагонетки сошли с рельс

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Мексике произошел несчастный случай на популярном аттракционе. В Мехико, 29 сентября, в парке La Feria, две вагонетки "американских горок" с людьми сошли с рельс.В результате происшествия погибли два парня, еще пятеро получили тяжелые травмы.Очевидцем страшной картины стала сотрудница парка развлечений. Она рассказала полицейским, что видела, как кабинки аттракциона начали переворачиваться, а люди, сидевшие в них – падать на землю с высоты около 10 метров.Полиция ведет расследование происшествия. Пресс-секретарь генерального прокурора заявила, что все виновные в трагедии будут наказаны в самое ближайшее время.