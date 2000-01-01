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Трагедия на американских горках - вагонетки сошли с рельс 01.10 12:20   MIGnews.com

Трагедия на американских горках - вагонетки сошли с рельс

В Мексике произошел несчастный случай на популярном аттракционе. В Мехико, 29 сентября, в парке La Feria, две вагонетки "американских горок" с людьми сошли с рельс.

В результате происшествия погибли два парня, еще пятеро получили тяжелые травмы.

Очевидцем страшной картины стала сотрудница парка развлечений. Она рассказала полицейским, что видела, как кабинки аттракциона начали переворачиваться, а люди, сидевшие в них – падать на землю с высоты около 10 метров.

Полиция ведет расследование происшествия. Пресс-секретарь генерального прокурора заявила, что все виновные в трагедии будут наказаны в самое ближайшее время.


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