В США временно заблокировали чертежи оружия для 3D принтера
Согласно решению суда по иску 9 штатов к администрации Трампа и компании, обнародовавшей чертежи для изготовления оружия на 3D принтерах, доступ к инструкции временно заблокировали.
Девять штатов США подали иск в окружной суд Сиэтла с требованием заблокировать доступ к чертежам, по которым на 3D принтере можно было распечатать пластиковое оружие, по своей функциональности близкое к настоящему. Ответчика в данном деле три: администрация президента Дональда Трампа, компании Second Amendment Foundation и Defence Distributed, которые и опубликовали схему сборки пистолетов.
"Это попросту безумие – давать преступникам возможность создавать одним нажатием кнопки оружие, которое нельзя ни отследить, ни обнаружить, напечатанное на 3D-принтере", - передали комментарий прокурора Нью-Йорка Барбары Андервуд на Voice of America.
По информации ВВС, администрацию Трампа истцы обвиняют в допущении такой ситуации, ведь с 1 августа компания Коди Уилсона получила право на распространение подобных чертежей.
В свою очередь, американский президент Дональд Трамп прокомментировал дело с пластиковым оружием так: "Я изучаю вопрос о продаже людям напечатанного на 3D-принтере пластикового оружия. Уже поговорил об этом с Американской стрелковой ассоциацией (NRA), не думаю, что в этом есть особый смысл!", - написал он на своей странице в Twitter.
Оружие, распечатанное на принтере, особо опасно из-за того, что его не засекают металлодетекторы, судебная экспертиза также не сможет определить происхождение пуль от такого оружия. Кроме того, получить его сможет любой, даже дети. На данный момент чертежи скачало около тысячи человек.