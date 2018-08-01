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Фото из архива 01.08 23:39   MIGnews.com

Американцу присудили 11 лет за ограбление игрушкой

В Миссури, штате в центре США мужчине дали 11 лет тюрьмы за ограбление кредитной организации с помощью пластикового пистолета.

Фигурант дела 57-летний Стивен Маккрэри в 2016 году совершил нападение на кредитную организацию в городе Канзас-Сити с целью нечестной наживы, в результате он получил от кассира, на которого направил "пистолет" 3,8 тысяч долларов. Однако вскоре полиция поймала преступника и лишь в этом году он сознался в содеянном.

По информации Lenta.ru, уроженец Рейтауна получил 11 лет в федеральной тюрьме по обвинению в грабеже.

Стоит отметить, что Маккери имеет 13 судимостей, в общем числе он пробыл в тюрьме 34 года своей жизни, а в те периоды, когда был на свободе, отбывал условное наказание или досрочное освобождение с дополнительным присмотром.


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