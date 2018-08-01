Американцу присудили 11 лет за ограбление игрушкой
В Миссури, штате в центре США мужчине дали 11 лет тюрьмы за ограбление кредитной организации с помощью пластикового пистолета.
Фигурант дела 57-летний Стивен Маккрэри в 2016 году совершил нападение на кредитную организацию в городе Канзас-Сити с целью нечестной наживы, в результате он получил от кассира, на которого направил "пистолет" 3,8 тысяч долларов. Однако вскоре полиция поймала преступника и лишь в этом году он сознался в содеянном.
По информации Lenta.ru, уроженец Рейтауна получил 11 лет в федеральной тюрьме по обвинению в грабеже.
Стоит отметить, что Маккери имеет 13 судимостей, в общем числе он пробыл в тюрьме 34 года своей жизни, а в те периоды, когда был на свободе, отбывал условное наказание или досрочное освобождение с дополнительным присмотром.