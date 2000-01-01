Секс-атака в Кнессете: на депутата заявили в полицию
В полицию Израиля поступила жалоба на троих сотрудников Кнессета, включая одного действующего депутата, которых обвиняют в харассменте, а последнего – еще и в унижающем достоинство поведении.
Как сообщает "Хадашот", жалобу 48-летняя Йосефа Барак, занимающая должность советника израильского парламента по связям со средствами массовой информации, подала в минувший понедельник. То есть, через две недели после того, как впервые продемонстрировала в телеэфире "Решет" доказательства - СМС-ки от обидчиков.
В частности, по словам женщины, после того, как в ходе подготовки совместного проекта она подружилась с одним из парламентариев, он предложил ей стать его "секс-тренером".
В личной переписке с Барак депутат использовал "унизительные сексуальные выражения", заставив ее чувствовать себя секс-объективированной.
Имя или партийную принадлежность парламентария женщина сообщать не стала.
Впрочем, очевидно, журналистам они известны, поскольку они обратились к нему за комментариями, однако он ответил им отказом.