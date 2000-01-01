Глава Мексики обратился к пострадавшим в авиакрушении
Президент Мескики Энрике Пенья Ньето выразил свое сожаление в связи с крушением самолета Aeromexico и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
"На данный момент, к счастью, нет данных о погибших. Выражаю всю мою солидарность и передаю пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", -
La tripulación y pasajeros del avión accidentado en Durango ya se encuentran localizados y reciben atención médica; al momento, afortunadamente no hay reporte de víctimas fatales. Toda mi solidaridad y deseos de pronta recuperación para los heridos.
Он также сообщил, что экипаж и пассажиры самолета находятся в Дуранго и уже получают медицинскую помощь.
Как сообщалось ранее, пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico разбился на территории штата Дуранго. Рейс следовал в Мехико-Сити. На борту самолета находился 101 человек - 97 пассажиров и 4 члена экипажа, из них 85 получили травмы разной степени тяжести, однако никто не погиб. Свою роль в этом сыграло то, что авария случилась вскоре после взлета и воздушное судно еще не успело подняться на нужную высоту. Причиной же крушения называют неподходящие погодные условия.