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фото из instagram: Enrique Peña Nieto 01.08 22:08   MIGnews.com

Глава Мексики обратился к пострадавшим в авиакрушении

Президент Мескики Энрике Пенья Ньето выразил свое сожаление в связи с крушением самолета Aeromexico и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

"На данный момент, к счастью, нет данных о погибших. Выражаю всю мою солидарность и передаю пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", -

Он также сообщил, что экипаж и пассажиры самолета находятся в Дуранго и уже получают медицинскую помощь.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico разбился на территории штата Дуранго. Рейс следовал в Мехико-Сити. На борту самолета находился 101 человек - 97 пассажиров и 4 члена экипажа, из них 85 получили травмы разной степени тяжести, однако никто не погиб. Свою роль в этом сыграло то, что авария случилась вскоре после взлета и воздушное судно еще не успело подняться на нужную высоту. Причиной же крушения называют неподходящие погодные условия.


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