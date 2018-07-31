01.08 09:14 MIGnews.com
Перед санкциями: мятежи в Иране
Тысячи людей вышли на улицы иранских городов, протестуя против тяжелой экономической ситуации.
Протесты разразились в нескольких крупных иранских городах. Демонстранты устроили столкновения с полицией.
Тысячи протестовали на улицах Исфахана - третьего по величине города Ирана. На улицах города завязались массовые драки с полицейскими.
Демонстрации идут под лозунгами: “Ни Сирия, ни Газа, моя жизнь - в Иране!” Демонстрация в Исфахане была начата водителями-дальнобойщиками, сильно пострадавшими от девальвации риала.
В городе Версана, провинция Исфахан, фермеры, страдающие от недостатка воды, вступили в столкновения с ополчением Басидж.
В городе Рашат, на каспийском побережье, были организованы протесты женщин.
С начала этого года цены на потребительские товары в Иране увеличились на 75%. Попытки иранского центрального банка остановить падение валюты не увенчались успехом.
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