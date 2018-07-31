01.08 09:14 MIGnews.com

Перед санкциями: мятежи в Иране

گوهردشت کرج

۹ مرداد

«بیکاری تورم، بلای جان مردم» و «بیکاری تورم، نداریم ما تحمل#اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/MON6fmquuy — ☭Mohammad Hesami☭ (@Mohammad_Hesami) July 31, 2018

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