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Перед санкциями: мятежи в Иране 01.08 09:14   MIGnews.com

Перед санкциями: мятежи в Иране

Тысячи людей вышли на улицы иранских городов, протестуя против тяжелой экономической ситуации.

Протесты разразились в нескольких крупных иранских городах. Демонстранты устроили столкновения с полицией.

Тысячи протестовали на улицах Исфахана - третьего по величине города Ирана. На улицах города завязались массовые драки с полицейскими.

Демонстрации идут под лозунгами: “Ни Сирия, ни Газа, моя жизнь - в Иране!” Демонстрация в Исфахане была начата водителями-дальнобойщиками, сильно пострадавшими от девальвации риала.

В городе Версана, провинция Исфахан, фермеры, страдающие от недостатка воды, вступили в столкновения с ополчением Басидж.

В городе Рашат, на каспийском побережье, были организованы протесты женщин.

С начала этого года цены на потребительские товары в Иране увеличились на 75%. Попытки иранского центрального банка остановить падение валюты не увенчались успехом.





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