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Из собора в Швеции украли короны XVII века | Фото:01.08 19:39   MIGnews.com

Из собора в Швеции украли короны XVII века

В Швеции неизвестные украли короны короля Швеции Карла IX, царствовавшего в XVII веке, и его супруги Кристины, которые хранились в соборе в городе Стренгнес к северу от Стокгольма, сообщает в среду, 1 августа Reuters.

Кроме того, преступники также похитили королевскую державу (золоченный шар).

Уточняется, что преступление произошло вчера днем.

По словам очевидцев, двое похитителей скрылись на моторной лодке, которая поджидала их на берегу озера у собора.

Один из работников собора сказал журналистам, что кража является "огромной потерей для собора, как в культурном, так и в финансовом смысле".

Королевские регалии украшены золотом, драгоценными камнями и жемчугом.

Согласно информации издания, уже начата масштабная операция по поимке воров, однако пока ни их личности, ни их место их нахождения определить не удалось.


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