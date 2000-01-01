01.08 19:39 MIGnews.com

Из собора в Швеции украли короны XVII века

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В Швеции неизвестные украли короны короля Швеции Карла IX, царствовавшего в XVII веке, и его супруги Кристины, которые хранились в соборе в городе Стренгнес к северу от Стокгольма, сообщает в среду, 1 августа Reuters.Кроме того, преступники также похитили королевскую державу (золоченный шар).Уточняется, что преступление произошло вчера днем.По словам очевидцев, двое похитителей скрылись на моторной лодке, которая поджидала их на берегу озера у собора.Один из работников собора сказал журналистам, что кража является "огромной потерей для собора, как в культурном, так и в финансовом смысле".Королевские регалии украшены золотом, драгоценными камнями и жемчугом.Согласно информации издания, уже начата масштабная операция по поимке воров, однако пока ни их личности, ни их место их нахождения определить не удалось.