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Поджог мотеля `Яффо 60` не является террористическим актом | Фото:01.08 17:18   MIGnews.com

Поджог мотеля "Яффо 60" не является террористическим актом

Магистратский суд Иерусалима полагает, что поджог в мотеле "Яффа 60" в центре Иерусалима не является террористическим актом.

Об этом в среду, 1 августа сообщает Arutz Sheva.

Судьи продлили срок задержания подозреваемого араба из Восточного Иерусалима Мухаммада Джабари на шесть дней, отметив в своем решении: "Мы согласны с защитой, что шансы у ответчика, обвиняемого в покушении на убийство, невысоки".

Представители фемиды также добавили, что "это последнее заключение перед заявлением прокурора".

Адвокат подозреваемого выразил удовлетворение решением полиции о том, что поджог не был террористическим нападением.

Напомним, Джабари совершил поджог в мотеле "Яффа 60" на улице Ха-Невим, желая отомстить собственнику жилья за увольнение.

В результате его действий вспыхнул пожар, в котором тяжело пострадали четверо членов семьи, в том числе двое детей 9-ти и 14-ти лет, приехавшие поздравить с 45-летием своего отца Ронена.

Уточняется, что в момент происшествия вся семья спала в комнате на первом этаже.

В то же время полиция арестовала 37-летнюю жительницу ПА, которая родом из Сихема и в настоящее время проживает в Иерусалиме. Она также обвиняется в покушении на убийство.


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