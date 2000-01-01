Судьи продлили срок задержания подозреваемого араба из Восточного Иерусалима Мухаммада Джабари на шесть дней, отметив в своем решении: "Мы согласны с защитой, что шансы у ответчика, обвиняемого в покушении на убийство, невысоки".
Представители фемиды также добавили, что "это последнее заключение перед заявлением прокурора".
Адвокат подозреваемого выразил удовлетворение решением полиции о том, что поджог не был террористическим нападением.
Напомним, Джабари совершил поджог в мотеле "Яффа 60" на улице Ха-Невим, желая отомстить собственнику жилья за увольнение.
В результате его действий вспыхнул пожар, в котором тяжело пострадали четверо членов семьи, в том числе двое детей 9-ти и 14-ти лет, приехавшие поздравить с 45-летием своего отца Ронена.
Уточняется, что в момент происшествия вся семья спала в комнате на первом этаже.
В то же время полиция арестовала 37-летнюю жительницу ПА, которая родом из Сихема и в настоящее время проживает в Иерусалиме. Она также обвиняется в покушении на убийство.